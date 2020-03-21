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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadası’nda bomba paniği

Kuşadası’nda bomba paniği

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( AYDIN ) AYDIN

Bomba Paniği Bomba İmha Uzmanı Fünye Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bomba paniği yaşandı. Bomba imha ekiplerinin fünye ile patlattığı paketin içinden fincan takımı çıktı. Olay saat 22.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Mithat Baysal Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde şüpheli bir paketin bırakıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. Yolda yürüyen yayalar ise polis ekiplerinin uyarıları ile olay yerinden uzaklaştırıldı. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından, paketin olduğu yere fünye yerleştirildi. Tüm hazırlıkların ardından kontrollü bir şekilde patlatılan poşetten ise kahve fincan seti çıktı.
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