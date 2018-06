Kuşa kalp masajı yapan polise üstün başarı belgesi

-Valinin başarı belgesini takdim etmesi

-Emniyet müdürünün fincan takımı vermesi

-Valinin konuşması

-Polis memurunun konuşması

--ARŞİV-

-kuşa kalp masajı yapması

-kuşun sağlığına kavuşması

-detay



( ADIYAMAN ) - Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı: - “Bu davranış bizim göğsümüzü kabarttı” ADIYAMAN



- Yaralı serçeye kalp masajı yaparak hayata döndüren Adıyaman’ın Tut İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Selçuk Kösesakal’a üstün başarı belgesi verildi.

Önceki gün, atmacanın kovaladığı serçenin polis noktasındaki zırhlı cama çarparak baygın bir şekilde düşmesinin ardından kuşa kalp masajı yapan polis memuruna üstün başarı belgesi verdi. Serçe kuşunu kalp masajıyla hayata döndüren ve su verdikten sonra yeniden salıveren polis memurunun bu davranışı tüm Türkiye’de takdir toplamıştı. Hayvanlara yönelik kötü davranışların gündemde olduğu ülkemizde polis memurunun bu örnek davranışı nedeniyle Adıyaman Valiliği, polis memuruna üstün başarı belgesi vermeyi uygun gördü. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Tut İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan ile birlikte polis memuru Selçuk Kösesakal’ı makamında kabul etti. Vali Nurullah Naci Kalkancı ilk olarak ‘başarı belgesi’ verdiği polis memurunun 3. Başarı belgesi olması nedeniyle birde ‘üstün başarı belgesi’ verdi. Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper ise, polis memuruna fincan takımı vererek, Selçuk Kösesakal’ın polis teşkilatını gururlandırdığını söyledi.



Vali Kalkancı: “Göğsümüzü kabarttı” Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, polis memurunun bu davranışıyla gururlandıklarını belirterek, “Polis memuru, bir insanın, bizim insanımızın yapması gerekeni yaparak kazaya uğrayan serçe kuşunu yeniden hayata döndürmeyi başarmıştır. Özellikle son günlerde ülkemizde gündeminde olan hayvanlara karşı birtakım yakışıksız davranışlar ciddi eleştiri almıştı. Cumhurbaşkanımız da bu konuda ciddi açıklamalarda bulundu ve kanun düzenlemeleri yapılacağını söyledi.



Selçuk kardeşiniz bu davranışıyla polisin sadece asayişte, güvenlikle ilgili görevi olmadığını insani olarak da hem insanlara hem halkımıza hem de her türlü canlıya karşı şefkatli olmak gerektiğini gösterdi. Bu davranışı ile bizim göğsümüzü kabarttı, bizi gururlandırdı. Bunu takdirle karşıladık. Kendisine hem teşekkür ederim hem de polislik mesleğinin itibarına yaptığı katkıdan dolayı üstün başarı belgesi veriyoruz” dedi.

Kendi evinde 7 adet kuş beslediği ve kuşlara ayrı bir ilgi duyduğu öğrenilen polis memuru Selçuk Kösesakal, olay gününde yaşananları anlattı. Selçuk Kösesakal, “O gün Tut İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulunuyordum. Arkadaşlarla beraber bahçede iken, bir atmacanın serçeyi kovaladığını fark ettik. Bir süre sonra serçe bizim zırhlı kulübümüze çarparak yere düştü. Ben serçenin yanını giderek baktığımda serçenin can çekiştiğini gördüm. Bitmiş bir durumdaydı. Arkadaşlarla beraber üzüntü duyduk. Hayvan nefes alamıyordu. Ben de elime serçeyi alarak kalp masajı yaptım. 3-4 dakika kalp masajı yaptıktan sonra su verdim. Kendine geldiğini gördüm. Serçe canlanarak normal hayatına döndü ve uçarak ayrıldı. Bu sadece benim değil, bütün insanlığın, bütün meslektaşlarımın böyle bir şey başına gelmesi halinde rahatlıkla yapacağı bir müdahaleydi. O an bana nasip oldu ben kendim yaptım. Bunun hayvanlara kötü muamele de bulunanlara bir örnek olmasını istiyorum” diye konuştu.