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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kurtköy'de fabrika alev alev yandı

Kurtköy'de fabrika alev alev yandı

Yangın yeri

Fabrika Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Yoğun duman
-Detaylar

( İSTANBUL )- Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor İSTANBUL

- Kurtköy’de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangın, Pendik Kurtköy’de bulunan bir polyester fabrikasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevreyi yoğun duman kaplarken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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