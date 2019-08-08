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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kurt Kapanı uygulamasında dolandırıcılık suçundan aranan bir kişi yakalandı

Kurt Kapanı uygulamasında dolandırıcılık suçundan aranan bir kişi yakalandı

Araçların köpeklerle aranması

Çevik Kuvvet Özel Hareket Narkotik Narkotik Köpek Dolandırıcılık 

-Aranması bulunan B.K’nın yakalanması
-Genel görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde hava destekli “Kurt Kapanı 2019-12” asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada şüpheli görülen araçlar narkotik köpekleriyle didik didik aranırken, dolandırıcılık suçundan aranması bulunan bir kişi de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul genelinde, öğlen saatlerinde “Kurt Kapanı 2019-12” isimli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya özel hareket, yunus, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinden çok sayıda polis katıldı.
Helikopter destekli ve hassas burunlu narkotik arama köpeğinin de katıldığı uygulamada şüpheli görülen araçlar, didik didik arandı. Araç sürücülerine yönelik ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Fatih Topkapı’daki uygulama noktasında yapılan Genel Bilgi Taramasında, dolandırıcılıktan aranması bulunan B.K., gözaltına alındı.
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