Kureyşi - Halilzad görüşmesi - İSLAMABAD

Şah Mahmud Kureyşi - Zalmay Halilzad görüşmesinden detaylar Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Pakistan 'ın başkenti İslamabad'da görüştü.İSLAMABAD - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Pakistan 'ın başkenti İslamabad'da görüştü.
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