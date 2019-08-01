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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kureyşi - Halilzad görüşmesi - İSLAMABAD

Kureyşi - Halilzad görüşmesi - İSLAMABAD

Şah Mahmud Kureyşi - Zalmay Halilzad görüşmesinden detaylar Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Pakistan 'ın başkenti İslamabad'da görüştü.İSLAMABAD - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Pakistan 'ın başkenti İslamabad'da görüştü.

İslamabad İslam Başkent 

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