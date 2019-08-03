Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kurbanlıklar cebe girdi, diş sayma derdi sona erdi

Kurbanlıklar cebe girdi, diş sayma derdi sona erdi

Kurban pazarından detaylar

Teknoloji Cep Telefonu Hayvan Trol 

-Uygulamanın kullanılması
-Röportajlar

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geliştirilen “Küpe Sorgulama” uygulaması ile cep telefonlarına giren kurbanlıklarda, yaş hesabı için diş sayma dönemi sona erdi. Kurban pazarlarına kadar giren akıllı teknoloji kurbanlık alımlarında ki eski usulleri de sona erdirdi. Bakanlık tarafından geliştirilen cep telefonu uygulaması ile kurbanların özellikle yaşlarının hesaplanabilmesi için dişlerinin sayılmasına da gerek kalmadı. Cep telefonlarındaki uygulamaya kurbanın küpe numarasını giren veya üzerindeki barkodu cep telefonlarına okutan alıcılar, sorguladıkları kurbanlıkla ilgili yaşı başta olmak üzere bir çok bilgiye ulaşabiliyor. Uygulama Sivas Kurban Pazarında da alıcılar tarafından yoğun olarak kullanıldı. Pazarda kurbanlık bakan Yaşar Özdemir, “Arkadaşın malına bakıyoruz internetten, güzel bir hayvan. Bilgilerinin doğra olup olmadığını internetten kontrol ettik. Verilen bilgilere göre hayvan sağlıklı görülüyor. Bakalım nasip kimdedir. Bizde müşteri olabiliriz. Kod numarası ile buraya girdik. Kod numarasından da hayvanın bilgilerini aldık. Yetiştiricinin verdiği bilgilerle uyuşuyor. Uygulama çok güzel bir uygulama. Bilgiler ile hayvanı karşılaştırdığın zaman hiçbir şüphe kalmıyor.”dedi.
Besici Hüseyin Kılıçkuzu ise yaptığı açıklamada, “Birkaç yıldır uygulanan bu küpe tarama uygulaması güzel oldu. Hem bizler için hem de vatandaş için. Müşterinin içinde bir şüphe kalmıyor. Müşteri küpe numarasını okutuyor. Okutmasının ardından yaşını, cinsini her türlü bilgiyi görebiliyor. Kapak attı atmadı konusu da ortadan kalkmış oluyor. Bu şekilde herkes birbirine yardımcı oluyor.” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı