Kurban satışları başladı - İSTANBUL

- Kurban pazarından görüntüler - RöportajlarKurban satışları başladı - Anadolu'nun çeşitli illerinden İstanbul 'a getirilen kurbanlıklar, belediyelerin kurban pazarlarındaki yerini aldı - Sultangazi'de 1 ton 460 kilogram ağırlığındaki "Kralsın Kral" 38 bin liradan satışa çıkarıldıİSTANBUL (AA) - Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen ve dün gece İstanbul 'a giriş yapan kurbanlıklar, belediyelerin kurban pazarlarında satışa sunuldu. İstanbul 'a getirilen büyükbaş kurbanlıklar Sultangazi'deki pazarda görücüye çıkarıldı. Hafta sonunu fırsat bilen İstanbul luların ilgi gösterdiği pazarda büyükbaş hayvanın fiyatı 8 - 38 bin lira arasında değişiyor.PazarınSinop'tan İstanbul 'a büyükbaş hayvanlarını getiren Veysel Günal, herkesin pazarda bütçesine göre kurban bulabileceğini söyledi.
Günal, "Kimisi biraz pahalı görüyor. Kimisi uygun görüyor. Nasip olursa bizim de emeğimiz, bir yılın karşılığını almaya çalışacağız. Biz de halka hizmet hakka hizmet diyoruz. Bu yüzden de inşallah emeğimiz boşa çıkmaz diyoruz. Halkımız rahat olsun, bu sene hayvan yeteri kadar var." dedi. Türk bayrağıyla süslediği, yaklaşık 1,5 ton ağırlığında ve 3 yaşındaki danasının pazarın en ağır hayvanı olduğunu belirten Günal, "Bizim kralımız var. 'Kralsın Kral' isminde. Geçen sene 1 ton 360 ile çıkmıştık. Bu sene de 1 ton 460 ile. 'Kralsın Kral' fiyatı 38 bin lira." diye konuştu. Bütçesine göre hayvan bulabilmek için pazara gelen Şenol Özkök ise, "Fiyatlar biraz pahalı daha yeni geldiği için. Tam piyasa oturmadı. O yüzden bekleyeceğiz 1 hafta daha. 1 hafta sonra ne olacağını göreceğiz. Piyasa bir otursun. Fiyatlar da belli olur yavaş yavaş. Onu bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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