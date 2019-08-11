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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kurban keserken bin 358 kişi yaralandı

Kurban keserken bin 358 kişi yaralandı

Drone detayı

Hastane Kurban Kesimi Ameliyat 

-Hastanelerden görüntü
-Kurbanlıklardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
-Röportaj

( İSTANBUL )- 26’sı ameliyata alındı İSTANBUL

- Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlıklar kesilirken birçok vatandaş ve kasap da kendini yaralayarak hastaneye koştu. Bin 358 kişi kurban kesimi sırasındaki yaralanmalar nedeniyle hastaneye giderken bu vatandaşlardan 26'sı ameliyata alındı. Kurban Bayramı’nın ilk gününde birçok vatandaş kurban keserek ibadetini yerine getirdi. İstanbul genelinde kurbanlıkları keserken yaralanan kasap ve vatandaşlar ise hastanelere koştu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre saat 16.00 itibariyle kent genelinde bin 358 kişi kurban kesimi sırasında yaşadıkları yaralanmalar nedeniyle kamu hastanelerine başvurdu. Bu vatandaşlardan 26’sının ise ameliyata alındığı öğrenildi.
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