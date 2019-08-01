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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kurban Bayramı'na doğru - VAN

Kurban Bayramı'na doğru - VAN

- Hayvan pazarından genel ve detay görüntüler - Satıcı ve alıcıların konuşmalarıKurban Bayramı'na doğruVAN (AA) - Kurban Bayramı nedeniyle Van 'ın Erciş ilçesindeki canlı hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.Yeşilova Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.Besici Mehmet Coşkun, yaptığı açıklamada, bu yıl hayvan sayısının çok olduğunu belirtti.
Fiyatların düşük olduğunu ifade eden Coşkun, "Vatandaşlar kurbanlıklarını hayvan pazarlarından almalıdır. Buradaki hayvanlar veteriner kontrolünde hayvan pazarına alınmaktadır" dedi.

Hayvan Pazarı Hayvan Trol 

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