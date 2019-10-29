Kuran-ı Kerim ayetleri ‘hüsnü hat’ ile buluştu



- Hattat Kadir Sakoğlu’nun öğrencileri ile 3 yıllık ve 25 Eser’den oluşan "Namaz ve Cami" konulu hüsnü hat sergisi sanatseverle buluştu. 20 yıldır hat sanatıyla uğraşan hattat Sakoğlu’nun 13 öğrencisi ile düzenlediği "Namaz ve Cami" konulu hüsnü hat sergisi, Mustafa Necati Kültür Evi’nde açıldı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan hattat Sakoğlu şu açıklamalarda bulundu: “Öğrencilerle bir tema belirleyip uzun zamandır sergilemeyi düşündüğümüz işleri sanatseverle buluşturduk. Bu noktada biz cami ve namaz konusunu işlemeye karar verdiğimizde Diyanet’inde aynı sene, teması aynı cümleydi. Ayetlerimizi Kuran-ı Kerimlerden seçerek gerçekleştirdikten sonra, İslamı en güzel temsil eden kültürü ve mabetleri temsil eden birer minyatürlerini yapmayı planladık. Bunları eser hale getirdik. Böylece hem namazı emreden ayetler, hem de bu namazının eda edildiği kültürün bir yansıması, birer fotoğrafını minyatür, şeklinde oluşturmayı eser haline getirdik. En önemlisi uzun yıllardır öğrencilerin bu işe hazır olmasıdır. Biz ilk defa böyle bir sergiye katılıyoruz. Bizim için çok önemlidir. Biz Ankara’da hat sanatını temsil ederken öğrencilerimizle de büyük bir aile olduğumuzu görmek bizi mutlu etti.” Sergi, 5 Kasım’a kadar gezilebilecek.



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