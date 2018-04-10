Kuraklık ile boğuşan Kilis’te sağanak yağmur etkili oluyor

-Kilis kent merkezinden görüntüler

-Caddelerde seyir eden araçlar

-Yapılan röportajlar

-Motosiklet ile seyir edenler



( KİLİS ) KİLİS



- Kuraklık nedeniyle çiftçilerin zor anlar yaşadığı Kilis’te, dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren şiddetini attırarak devam ediyor. Sıcak ve az yağışlı geçen kış mevsimi nedeniyle kuraklıkla boğuşan Kilis’te, dün gece başlayan sağanak yağış bölge insanını sevindirdi. Mevsim normallerinin altında yağış nedeniyle en kurak iller arasında açıklanan Kilis'te geceden itibaren etkili oldu. Sabah saatlerinde şiddetini arttıran sağanak, trafikte seyir eden araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bazı motosiklet sürücüleri de sağanak yağmura aldırmayarak trafikte seyir etmesi dikkat çekti. Vatandaşlar, yağan yağmurdan memnun olduklarını ifade ederek, Kilis’te kuraklık olduğunu inşallah yağan yağmurlar ile su sıkıntısının çözüleceğini ifade etti.

(MAD-SD-

