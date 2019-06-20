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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kur'an-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar - KARS

Kur'an-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar - KARS

- Kars Valisi Türker Öksüz'den detay - Jüri üyeleri - Camiden detay - Kur'an - ı Kerim okuyan yarışmacılar - Dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin takdim edilmesi Kur'an - ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar - "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında erkek görevliler arasında düzenlenen Kur'an - ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali Kars 'ta yapıldı - Yarışmada Erzincan'dan Yunus Emre Kılıç birinci, Gümüşhane'den İsrafil Uluş ikinci, Bayburt'tan Mustafa Yılmaz'ın ise üçüncü olduKARS (AA) - "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında erkek görevliler arasında düzenlenen Kur'an - ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali Kars 'ta gerçekleştirildi.
Evliya Camisi'nde düzenlenen yarışmanın bölge finaline, Kars , Ağrı, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane ve Ardahan'dan imam hatipler ve müezzin kayyımları katıldı.
İmam hatipler ve müezzin kayyımları Kur'an - ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı.Bölge finalinde, Kur'an - ı Kerim'i güzel okuma yarışması dünya birincisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu üyesi Yaşar Çuhadar, Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Doğan, Susuz İlçe Müftüsü Ümit Kartal ve Kur'an - ı Kerim öğreticisi Kemalettin Baysal'dan oluşan jüri yarışmacıları değerlendirdi.Çuhadar, burada yaptığı konuşmada, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında Kur'an - ı Kerim'i güzel okuma bölge finalinin Kars 'ta yapıldığını söyledi.

Yarışmaya katılanlara teşekkür eden Çuhadar, jürinin yaptığı oylama sonucu Erzincan'dan Yunus Emre Kılıç'ın birinci, Gümüşhane'den İsrafil Uluş'un ikinci, Bayburt'tan Mustafa Yılmaz'ın ise üçüncü olduğunu kaydetti.
Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve vatandaşlar da yarışmayı takip etti.Yarışmanın ardından Öksüz, Çuhadar ve Eviş, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.Program, 6 yıl önce Fas'taki uluslararası Kur'an - ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünya birincisi olan Çuhadar'ın Kur'an - ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Yarış İlahi Uluslararası İmam Hatip İmam Hatipler 

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