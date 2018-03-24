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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kulübelerine gelen tilkiyi beslediler - ARTVİN

Kulübelerine gelen tilkiyi beslediler - ARTVİN

- Tilkinin dışarıdaki görüntüsü - Tilkiyi beslemeleri Kulübelerine gelen tilkiyi beslediler - Artvin 'de Mersivan Dağı eteklerinde konaklayan iki arkadaş, kaldıkları kulübenin önüne gelen tilkiye elleriyle yiyecek verdiARTVİN (AA) - Artvin 'de Mersivan Dağı eteklerinde konaklayan Fikri Özkan ve Hasan Tahsin Arslan, kaldıkları kulübenin önüne gelen tilkiyi elleriyle besledi.Özkan ve Arslan, dün gece İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne ait kayak tesislerinin bulunduğu bölgede, Atabarı Spor Kulübüne ait kulübede konakladı.Kulübenin önünde oturan iki arkadaş, yakınlarına kadar gelen tilkiye yufka, peynir ve sucuk verdi.Tilkiyi elleriyle besleyen Özkan ve Arslan, daha sonra kulübenin kapısını açık bırakarak hayvanın içeri girmesine izin verdi.Sobanın önünde çay içen arkadaşlar, bir yandan da tilkiyi beslemeye devam etti.Özkan, bu sırada cep telefonu kamerası ile çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.Görüntülerde Özkan'ın, "Görüyorsunuz, her şey ortada, anlatmaya gerek yok. Kulübemizin ışıklarını yanık görünce geliyor. Burası Artvin Atabarı Kayak Merkezi, tilkilerle komşuluk ediyoruz. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 'Doğayı neden seviyorsun?' diyorlar bana, doğadaki her şey bizi seviyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Kamera Cep Telefonu Hayvan Irak 

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