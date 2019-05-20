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( ANKARA ) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:-"Terörün dini, dili, ırkı, milliyeti yoktur" ANKARA



- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Terörün dini, dili, ırkı, milliyeti yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye kararlılıkla tüm ülkelerin teröre karşı ortak bir söylem ve duruşa davet etmektedir” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığa bağlı olarak yurt dışında faaliyet gösteren TİKA, YTB, VGM, YEE kurumları ile Ankara Vilayetler Evi’nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Ev sahipliği yaptığı programda konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeni Zelenda ve Sri Lanka’da gerçekleştirilen terör saldırıları nedeniyle halklara başsağlığı ve sabır dileyerek, “Unutmamalıyız ki Yeni Zelenda’da camiye saldırarak masumları katleden teröristle, Siri Lanka’da Paskalya kutlamalarında masumların canına kıyanlar aynıdır. Terörün dini, dili, ırkı, milliyeti yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye kararlılıkla tüm ülkelerin teröre karşı ortak bir söylem ve duruşa davet etmektedir” diye konuştu.

İçinden geçilen süreçlerin bu akşamki birlikteliği çok daha anlamlı kıldığını kaydeden Ersoy, “Çünkü bu salona baktığımda Türk milletinin manevi ve kültürel değerlerinin temsilcisi olarak hak ve adalet ekseninde, insan merkezli bir anlayışla Dünya’yı değiştirmek ve daha iyi bir hale getirmek için çalışan cesur insanları görüyorum. Sizler tüm faaliyetlerinizle kamu diplomasisinde Türkiye’nin en etkili kurumlarısınız. Ülkeler arasında karşılıklı kültürel diyaloğun oluşturulması, ulusal çıkarlarımızın tanıtılması, güncel politika ve hedeflerimizin yabancı halklara anlatılması, doğru bilgi ve algı yönetimiyle yabancı ülke kamuoyunda imajımızı şekillendirmek gibi çok geniş bir alanda önemli rolleriniz var” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Dünya’nın her yerine uzanıp nerede dertli varsa Türkiye olarak oraya gidip az veya çok yardımda bulunacağız” sözünü anımsatan Ersoy, “Milli kararlılığın farklı coğrafyalarda yankı bulmasını ve Çözümler üretmesini sağlayan TİKA, bugün küresel etkisi olan bir kurumdur. Yurtdışı Türkler ve akraba Topluluklar Başkanlığımız, sınırlarımız dışında milli bir teşekkürün sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Siz, gurbetteki vatandaşlarımızın gücü, güvencesisiniz. Diğer yandan Yunus Emre Enstitüsü tam 10 yıldır dinimizden tarihimize, kültürümüzden sanatımıza, Türkiye’yi tanıtmak amacıyla küresel düzeyde mesailerini sürdürmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, ülkemizde ve gönül coğrafyamızda kültürel mirasımıza sahip çıkıp, gelecek nesillere miras bırakabilmemiz için aralıksız çalışarak, vakıf kültürünün yaşatılmasını sağlıyorsunuz” ifadelerini kaydetti.

Programda TİKA, YTB, VGM, YEE kurumları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tanıtım videoları izletilerek, aile fotoğrafı çektirildi. Programa Kurum temsilcileri, Büyükelçiler ve çok sayıda YTB burslusu öğrenci katıldı.

(ND-

