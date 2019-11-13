Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında KBB Uzmanı gözaltına alındı

Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında KBB Uzmanı gözaltına alındı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- FETÖ'cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor gözaltında İSTANBUL

Askeri Öğrenci Sağlık Raporu Öğrenciler 


- Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nde FETÖ mensubu olmayan öğrencilere ‘askeri öğrenci olamaz’ şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kulak Burun Boğaz Uzmanı M.G. gözaltına alındı. Daha önce de gözaltına alınan 11 doktordan 9’u tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nde FETÖ mensubu olmayan 4. sınıf öğrencisi 44 öğrenciye ‘askeri öğrenci olamaz’ şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına neden olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan 11 doktordan 9’u tutuklanmıştı. KBB Uzmanı da gözaltında Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın koordinasyonunda Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 2 ay önce Türk Silahlı Kuvvetleri’den ayrılarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan KBB(Kulak Burun Boğaz) Uzmanı M.G. gözaltına alındı. Şüphelinin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı