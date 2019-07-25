Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Küle dönen geri dönüşüm deposu havadan görüntülendi

Küle dönen geri dönüşüm deposu havadan görüntülendi

Drone görüntüleri

Bild Geri Dönüşüm Gesi Trol 

-Soğutma çalışmaları
--ARŞİV-

( GAZİANTEP )- Çıkan yangını söndürebilmek için 15 bin ton su ve 10 ton köpük kullanıldı GAZİANTEP

- Gaziantep’te geri dönüşüm tesisi deposunda çıkan yangını söndürebilmek için 15 bin ton su ve 10 ton köpük kullanıldı. Organize Sanayi Bölgesi’nde dün 21.00 sıralarında çıkan yangın 10 saat süren çalışmayla kontrol altına alınabildi. 40 araç 75 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınabilen ve söndürülme çalışması süren yangında 15 bin ton su ve 10 ton köpük kullanıldı. Yangın kontrol altına alınırken geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hala geldi. Tesisin duvarlarının ve çatısının alevlere dayanamayarak yıkıldığı görülürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Hamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete DüşürdüHamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete Düşürdü
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı