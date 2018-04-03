- Kulalı genç çiftçilere 96 düve dağıtıldı

-Düvelerin İndirilmesi

-Kura Çekimi

-Detay Görüntüler

-İlçe Tarım Müdürü Bilgin Sarısu Röp

-Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık Röp



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Kula ilçesinde Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projesinden hibe almaya hak kazanan 16 genç çiftçiye 96 büyükbaş hayvan dağıtıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında hayata geçirilen Genç Çiftçi Projesi, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde Kula Hayvan Pazarında gerçekleşen dağıtımda 16 genç çiftçiye 6’şar büyükbaş hayvan teslim edildi. Törende, sundukları projeler kabul edilerek hak sahibi olan çiftçiler kura ile belirlenen hayvanlarını teslim aldı. Hayvanların çiftçilere teslimi sırasında bir açıklama yapan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, projenin önümüzdeki yılda devam edeceğini, küçükbaş hibesi kazanan çiftçilere de önümüzdeki günlerde dağıtımın gerçekleşeceğini belirterek “Bakanlığımızın 2016 yılında başlatmış olduğu Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2017 yılı için ilçemizde 23 genç çiftçimize projemiz kabul edildi ve onaylandı. Bunun 3 tanesi bitkisel, 1 tanesi arıcılık, 3 tanesi’de küçükbaş hayvancılıktı. Bugün 16 genç çiftçimize 96 adet büyükbaş hayvanımızı teslim ediyoruz. Ben devlet büyüklerimize, hükümetimize bu katkılarından dolayı, çiftçilerimize yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Devamını da inşallah bekliyoruz. Şimdi 2018 yılınında başvurularını almaya başladık. İnşallah seneye daha fazla genç çiftçimize, daha fazla projeden faydalandırmak istiyoruz” dedi.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık Kula'nın süt üretiminde il genelinde 1. olduğunu söyledi.



Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal ise “Genç Çiftçi Projesi şuan da düve dağıtımındayız. Öncelikle Devletimize, Hükümetimize, Bakanlığımıza, İlçe Teşkilatımıza ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün çalışmalarından dolayı böyle bir projeye katkısı olan herkeze teşekkür ediyorum. Allah Devletimize Milletimize zavel vermesin. Tarım bakanlığımızın bu projelerini gerçekleştirdikleri için bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Törene Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Bilgin Sarısu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet palabıyık, Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal ve çiftçiler katıldı.

(HY-AY-Y)

