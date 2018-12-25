Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kula’da kar yağışı

Kula’da kar yağışı

İlçe merkezi ve D300 karayolu kar yağışı

Bild Soğuk Hava Dalgası Kış Lastiği Kar Yağışı 

-Trafik ekipleri önlem alması
-Karayolları ekipleri tuzlama çalışmaları

( MANİSA ) MANİSA

- Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kula’da, yüksek kesimler başta olmak üzere kar yağışı başladı.
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Manisa’nın Kula ilçesinde de etkili oluyor. Akşam saatlerinde aniden başlayan ve kısa süreli etkili olan tipi ile birlikte başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından, Karayolları ekipleri, İzmir-Ankara D300 karayolunun her iki yönünde de tuzlama çalışmaları başlattı. Belirli aralıklarla görev alan trafik ekipleri ise, D300 karayolu üzerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için önlem alırken, kış lastiği olmayan sürücüleri ise uyardı. Karayolları ve trafik ekipleri, kısa sürede etkili olan kar yağışı dolayısıyla D300 karayolunun kapanmaması için çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini bildirdi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı