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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kula'da 'Bağdatlı Sultan' şenliği - MANİSA

Kula'da 'Bağdatlı Sultan' şenliği - MANİSA

Kula'da "Bağdatlı Sultan" şenliği - MANİSA - Şenlik alanının havadan görüntüleri - Şenliğe katılanlar - Bağdatlı Sultan'ın mezarına yapılan ziyaret - Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un konuşması - Şenlik alanı - Semah gösterisi Kula'da "Bağdatlı Sultan" şenliğiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kula ilçesinde "Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği" düzenlendi.
Encekler Mahallesi'ndeki etkinliğe Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile vatandaşlar katıldı.
Kula Kaymakamı Kemal Duru, yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.Birlik beraberlik ve kardeşlik amacıyla bir araya geldiklerini aktaran Duru, "Burada toplanmamıza vesile olan adak sahiplerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu her zaman böyle devam eder" diye konuştu.
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, sevgi ve saygının toplum hayatındaki önemine değindi. Tosun, Anadolu erenlerinin bıraktığı birlik ve beraberliğe sahip çıkmak adına burada bulunduklarını söyledi.

Encekler Mahalle Muhtarı Tuncay Demir katılımcılara teşekkür etti.Etkinlikte, semah gösterisi, şiir ve türkü dinletisi gerçekleştirildi.

Beraberlik Semah Allah Irak 

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