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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Kudüs’te bıçaklı saldırı

Kudüs’te bıçaklı saldırı

- İsrail askerlerinin sivillere müdahalesi (Sessiz) - İsrail askerlerinin gazetecilere müdahalesinden detaylar - Eski Şehir’deki El - Vad yolunun İsrail askerlerince kordon altına alınması - Ambulanstan detaylar KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Doğu Kudüs 'te önlenen bir bıçaklı saldırıda İsrailli bir güvenlik görevlisinin ağır yaralandığı, saldırıyı düzenlediği iddia edilen kişinin de polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Olayın gerçekleştiği Eski Şehir’deki El - Vad yolu İsrail güvenlik güçlerince kapatılarak kordon altına alındı. İsrail askerleri görüntü almak isteyen gazetecilere ve olay esnasında çevrede bulunan sivil vatandaşlara sert müdahalede bulundu.İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, “ Kudüs ’ün Eski Şehir bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bir güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede bulunan polis tarafından saldırıyı gerçekleştiren kişi etkisiz hale getirildi.
Yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.” ifadelerine yer verildi.

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