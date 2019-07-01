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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kudüs genç şehidini uğurladı - KUDÜS

Kudüs genç şehidini uğurladı - KUDÜS



: - Şehit cenazesinden detaylar - Aile yakınlarının üzüntüsü - Şehidin sloganlar eşliğinde defnedilmeye götürülmesi - Cenaze töeni sonrası İsrail polisi ile Filistinliler arasındaki çatışmadan detaylarKUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs 'ün İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında şehit olan Filistinli genç Muhammed Semir Ubeyd son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ubeyd için İseviyye Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine binlerce Filistinli katıldı.

Şehit Polis Cenaze Çatışma İsrail 

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