Kudüs genç şehidini uğurladı - KUDÜS

: - Şehit cenazesinden detaylar - Aile yakınlarının üzüntüsü - Şehidin sloganlar eşliğinde defnedilmeye götürülmesi - Cenaze töeni sonrası İsrail polisi ile Filistinliler arasındaki çatışmadan detaylarKUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs 'ün İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında şehit olan Filistinli genç Muhammed Semir Ubeyd son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ubeyd için İseviyye Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine binlerce Filistinli katıldı.
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