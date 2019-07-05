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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Küçükçekmece'de yangın - İSTANBUL

Küçükçekmece'de yangın - İSTANBUL

- Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden görüntüler - Çevredeki vatandaşlardan detaylar - Çatı katında çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de çatı katında çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Göztepe Sokağı'nda Suriyeli bir grubun ikamet ettiği üç katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 5 katlı binanın çatısına da sıçradı.İhbar üzerine bölgeye Küçükçekmece'nin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye erleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü, her iki binanın çatı katında soğutma çalışması yaptı.Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Çatı Katı Trol 

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