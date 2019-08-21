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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Küçükçekmece’de kozmetik ürün deposundaki yangın kontrol altına alındı

Küçükçekmece’de kozmetik ürün deposundaki yangın kontrol altına alındı

yangından görüntü

Kırköy İkitelli Kozmetik Ürünler Kozmetik Ürün Yangına Müdahale 

-itfaiye ekiplerinin çalışmasnıdan görüntü
-yangına müdahale görüntüsü
-alevli görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesindeki bir kozmetik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alındı. Yangın, saat 02.00 sularında Küçükçekmece İkitelli’de yer alan Marmara Sanayi sitesi B Bloktaki üç katlı kozmetik deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kozmetik ürünlerinin alev alması sonucu, alevler kısa sürede üst katlardaki ürünlere de sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak yangının büyümesi sonucu destek için Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangına müdahale devam ettiği sırada, kozmetik ürünlerinde yer yer patlamalar meydana geldiği duyuldu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belli olacağı belirtildi.
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