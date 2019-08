Küçükçekmece’de çocuklar yaz tatilini yüzme öğrenerek geçirdi

-Havuzdan görüntü

( İSTANBUL )- Küçükçekmece’de kurulan portatif havuzlarda çocuklar yüzme öğrendi İSTANBUL



- Küçükçekmece’de çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi için okulların bahçelerine portatif havuzlar kuruldu. Kurulan havuzlarda çocuklar hem doyasıya eğlendi hem de yüzme öğrendi. Küçükçekmece Belediyesi çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmesi için okulların bahçelerine portatif havuzlar kurdu. Çocuklar portatif havuzlara gelerek hem yaz tatillerinde farklı bir aktivitede bulundu hem de yüzme öğrendi. 6 yıldır devam eden portatif havuz uygulamasından bugüne kadar toplamda 42 bin çocuk yararlandı. Okulların kapanması ile beraber kurulan havuzlarda 31 lisanlı eğitmen ve 36 personel eşliğinde verilen eğitimlerle Küçükçekmeceli minikler doyasıya eğlendi. Bu yıl belediye tarafından toplamda 8 okula portatif havuz kuruldu. Yaklaşık 6 bin 500 çocuk üye olarak bu hizmetten faydalandı. TOKİ Ertuğrul Gazi İlkokulu’nda gerçekleştirilen programla bu seneki eğitimler sona erdi. Programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı.

Çebi çocuklarla tek tek konuşarak birlikte fotoğraf çektirdi. Başkan Çebi’ye miniklerden ilgi büyük oldu. Çocuklar havuzda Türk bayrağı ve Küçükçekmece Belediyesi yazan bir bayrakla kareografi gerçekleştirdi. Ailelerde kapanış gününde çocukları yalnız bırakmadı. “Çocuklarımız her şeye layık” Çocuklar mutlu olunca kendisinin de çok mutlu olduğunu dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Biz bu programı sadece çocuklarımız için yaptık. 7-12 yaş çocuklarımız yüzme öğrensinler. Havuza, denize gidemeyebilirler. Biz onlara portatif havuzlar kurduk. Küçükçekmece’de 8 okulumuzda var. Bu yaz tatili içerisinde yaklaşık 6 bin 500 çocuğumuz burada yüzme öğrendi. Bundan çok mutluyuz çünkü çocuklar mutlu. Bu hizmetlerimiz devam edecek. Çocuklarımız her şeye layık. Onlar için ne yaparsan yerini mutlaka buluyor. Bu konuda gençlik ve spor müdürlüğümüzün çok değerli katkıları var. Onların projesiydi. Ben sadece destek veriyorum. Bunu biz çok büyük bir kampanyaya dönüştürerek yapabiliriz. Sadece yüzme değil her branşta. Sadece çocuklarımız değil; bizim engellilerimiz var. Her türlü engellimize karşı çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Çocuklar mutlu olunca ben çok mutlu oluyorum “ diye konuştu.

“Çocuklar portatif havuzlardan çok memnun” Havuzu çok sevdiğini söyleyen Buse Çilek Akbulut, “Çok güzel vakit geçirdim. Çok sevdim bu havuzu. Bu programlar çok güzel. Burada yüzmeyi öğrendik. Bize kulaç atmayı, ayak çırpmayı, yüzmeyi öğrettiler “ dedi.

Havalar çok sıcak olduğundan dolayı havuza gelmek istediğini ifade eden 10 yaşındaki Azranur Tacir, “Havuzun kurulduğunu gördüm. Havalar çok sıcak olduğu için evde de sıkılıyordum. Ondan dolayı gitmek istedim. Burada yüzmeyi öğrendik. Kulaç atmayı, ayak çırpmayı her şeyi öğrettiler. Bunun devam etmesini ve daha fazla olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Hocalar sayesinde yüzmeyi daha iyi öğrendiğini belirten 13 yaşındaki Baki Eren Akal, “ Ben çok iyi buldum. Havalar zaten çok sıcak oluyordu. Hocalarım sayesinde yüzmeyi daha iyi öğrendim. Her sene geliyorum. Burada kulaç atmayı, ayak çırpmayı öğrettiler. Eğleniyoruz. Her şeyi öğretiyorlar bize “ şeklinde konuştu.