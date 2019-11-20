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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Küçükçekmece'de cinayet - İSTANBUL

Küçükçekmece'de cinayet - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Cesedin evden çıkarılmasıKüçükçekmece'de cinayetİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu.Alınan bilgiye göre, Enver Uzan'dan (57) haber alamayan yakınları, Kanarya Mahallesi Deve Kuşu Sokağı'ndaki evine gitti.Zile basılmasına rağmen kapının açılmaması üzerine polise haber verildi.
Polis, çilingirin kapıyı açması üzerine girdiği evde Enver Uzan'ı ölü buldu.Göğsünden silahla vurulduğu belirlenen Uzan'ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çilingir Polis Cenaze Cinayet 

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