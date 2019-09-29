Küçükçekmece’de bıçaklı market soygunu kamerada

-Marketteki panik anları

-Dışarı çıkması

-Ticari taksiye binmek istemesi

-Emniyet çıkışı



( İSTANBUL )- Bıçak zoruyla 2 bin 310 TL gasp eden şahıs kaçarken yakalandı İSTANBUL



- Küçükçekmece’de bir marketten bıçak zoruyla 2 bin 310 TL gasp eden şahıs polis ekipleri tarafından üzerinde paralarla kıs kıvrak yakalandı. Gasp anı ve şahısın kaçış anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir markette giren yüzleri maskeli ve eldivenli bir kişi kasiyere bıçak çekerek 2 bin 310 TL alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı kaçtığı sırada yaşanan kovalamacanın ardından üzerinde 1 adet bıçak, 1 adet eldiven ve marketten gasp ettiği 2 bin 310 TL ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren Savaş G. (30) isimli şahısın emniyetteki sorgusunda, maddi sıkıntılar çektiğini, borcu olması sebebiyle söz konusu iş yeri ve çevresinde bir süre keşif yaptıktan sonra havanın kararmasını ve kasada biraz daha para birikmesini bekledikten sonra olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıs 28 Eylül günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Gasp anı ve şaşsın kaçış anı kamerada Gasp anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzü maskeli elleri eldivenli bir kişinin kasiyere bıçak çektiği ve para bulunan çekmeceyi açtırmaya çalıştığı görülüyor. Paraları alan şahıs yolda müşteri bekleyen bir ticari taksiye binmek istediği ama vatandaşlar tarafından engellendiği görülüyor.

