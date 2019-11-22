Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Küçükçekmece’de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece’de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangından görüntü

Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-Vatandaşlardan görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Söndürme çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de 4 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı. Mahallede büyük paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Yosun Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın içinde duman kaplarken, bina sakinleri panikleyerek sokağa çıktı. Büyük panik yaşayan mahalle sakinleri adeta sokağa dökülürken, vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler çalışmaların ardından yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatırken, binanı çatısında maddi hasar meydana geldi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı