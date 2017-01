Küçük kız tüyleri diken diken etti

Küçük kızın şiiri okurken ki içtenliği izleyenlerin gözlerini dolduruyor.



Aşık Sefai'nin bu şiirinin sözleri adeta ders niteliğinde.



İşte o şiirin sözleri;



Bayraksızlar bayraksızlar

Yere düşse bayrak sızlar

Nerden bilsin kıymetini

Soysuz sopsuz bayraksızlar



Ne olurdu yazmasaydım

Ben bu kara yazıyı

Bilmeseydi namert soysuz

İçimdeki sızıyı



Yıldızların isyanı var

Hilâl taşıyan felek

Damla damla kan akıyor

Delik deşik bu yürek



Al rengine kara bağlar

Yastadır deli gönül

Aşık'ın olmuşum senin

Hastadır deli gönül



Renginde şehitlik gizli

Hilâlinde mana var

Yüreğimde saklamışım

Kurbanında kına var



Toprağa düşse yiğit

Ölüm güç verir bize

İnancıma teslim oldum

Zulüm güç verir bize



Uğrunda ölen yiğit

Kim ne bilsin ne kadar

Geriye ne can kaldı

Hepsini kurban adar



Yamacında gezindiğin

Şimdi dağlar ağlasın

Bayrağım hançerlendi

Şimdi çağlar ağlasın



Bayrak yere düşerken

Alkışlayan piçleri

Kahredecek Türk milleti

Destek veren güçleri



Susmayın ey milletim

Bayraksızda ar olmaz

Susar ise yiğitler

Vatan bize yar olmaz



Başı bozuk yaylada

Pusuları kurdular

İki yaşında yiğit

Kürşad'ımı vurdular



Bundan gayrı düşmanım

Bayrağa ters bakanlar

Artık hesap vermeli

Dağı taşı yakanlar



Meleküt aleminde

Destan olan can bizim

Dalgalansın bayrağım

Üstündeki kan bizim



Dört aylık bebeklere

Kurşun sıkan nerdesin

Nereye gidersen git

Öleceğin yerdesin



Hükmü ilâhi varsa

Belki korur Yaradan

Kan düşmanı olmuşuz

Çekilsinler aradan



Bu vatanın ekmeğii

Gözünüze durmalı

Yiğit bir can gelmeli

Sizden hesap sormalı



Sefai'yem yaşamak ki

Bundan gayrı ar gelir

Ay yıldızlı bayrağa

Bu yeryüzü dar gelir!