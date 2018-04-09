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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Küçük kız çocuklarına kendini polis olarak tanıtıp taciz eden zanlı yakalandı

Küçük kız çocuklarına kendini polis olarak tanıtıp taciz eden zanlı yakalandı

Zanlının emniyetten çıkarılma anına ait görüntüler

( ANKARA )- Küçük yaştaki kız çocuklarına şantaj yapıp taciz eden zanlı şafak vakti operasyonuyla yakalandı ANKARA

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- Başkent’te sahte sosyal medya hesaplarından kendini polis ve MİT elemanı olarak tanıtarak küçük kız çocuklarına günlük kiraladığı evlerde taciz eden zanlı yakalandı. Ankara’da sosyal medya hesaplarından sahte isimler açarak profil resmine polis fotoğrafı koyup çocukları kandırarak taciz eden Altan Tastan yakalandı. Küçük yaşta çocukları hedef alan ve kendisini polis veya MİT personeli olarak tanıtan Tastan'ın, küçük çocuklara uyuşturucu verdiği, bu anları da telefon ile kayıt altına aldığı öğrenildi. Çocuklara şantaj yaparak günlük kiraladığı evlere çağırdığı bilgisi edinilen Tastan'ın, son olarak S.T. isimli 14 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu kandırdığı ve gelen bir ihbar üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince takibe alındığı belirtildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği fiziki takip sonucu zanlı şafak vakti düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan Altan Tastan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Tastan’ın 3 taciz olayı daha olmak üzere 5 suçtan sabıkası olduğu kaydedildi.
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