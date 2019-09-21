Küçük dükkanda başladı, şimdi 21 ülkeye ihracat yapıyor - KOCAELİ
- Fabrikadan detay görüntüler - Genel Müdür Ali Canayakın ile röportajKüçük dükkanda başladı, şimdi 21 ülkeye ihracat yapıyor - Kocaeli 'de 2006 yılında 140 metrekare dükkanda personel kaldırma platformu üretimine başlayan firma, şimdi 13 bin metrekarelik fabrikada yaptıkları Ar - Ge'yle ürün kalitesini arttırıp 21 ülkeye ihracat yapar duruma geldi - Genel müdür Ali Canayakın: - "Tasarım yapıp imalat gerçekleştiriyoruz. 2020'den itibaren pazar olarak Avrupa'yı hedef alacağız ondan sonraki hedefimiz ise Amerika olacak" - "Proje, F - 35 motorlarının testinin yapılabilmesi istedikleri bir üniteydi. Bunu yaptık şu anda montaj için ABD'lilerden haber bekliyoruz"KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli 'de 140 metrekare dükkanda personel kaldırma platformu üretimine başlayan firma, yıllar içerisinde geliştirdikleri ürünlerini hem iç piyasaya hem 21 ülkeye satmanın gururunu yaşıyor.İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 2006 yılında 140 metrekare dükkanda personel kaldırma platformu üretimi yapmaya başlayan firma, 4 yıl önce taşındığı 3 bin metrekaresi kapalı olan 13 bin metrekarelik fabrikalarında üretime devam ediyor.Ürettikleri ürünleri iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da satan firma, aralarında Hindistan, Rusya, Kuveyt ve Azerbaycan'ın da bulunduğu 21 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.Milli Savunma Bakanlığı alt tedarikçi belgesi de alma hakkı kazanan firma, sektörünün öncüleri arasında yer alıyor. - "İmalatın 3. yılında ihracat yapmaya başladık"Ansan Hidrolik Genel Müdürü Makine Mühendisi Ali Canayakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştığı kurumdan ayrılmaya karar verdiğinde imalathane kurmak istediğini belirterek, o dönem katma değer yaratan bir sektör olarak gördükleri personel kaldırma platformu alanına yoğunlaştığını söyledi.
Aile olarak aldıkları karar sonucu 2006 yılında şirketlerini kurduklarını ifade eden Canayakın, Sanayi Mahallesi'nde 140 metrekare bir dükkan kiraladıklarını ve üretime geçtiklerini kaydetti. Canayakın, işlerini büyüttükten sonra dükkana sığmamaya başladıklarını dile getirerek, bir süre sonra bin 500 metrekarelik bir yere geçtiklerini, daha sonra da şimdiki 13 bin metrekare açık, 3 bin metrekare kapalı alanı olan fabrikayı kurduklarını bildirdi.Daha önceden bu işlerle hiç ilgilenmediklerini ama sektörün 2005 yılındaki AB entegrasyon çalışmalarında işçi sağlığı ve güvenliği anlamında bu makinelere ihtiyaç olacağını, dünya piyasasında bu anlamda ihtiyaç olacağını gördüklerini vurgulayan Canayakın, bu düşünceyle sektöre girdiklerini, 11'i mühendis olmak üzere 35 personelle çalıştıklarını anlattı. - "Süreklilik içeren ilişkilerimiz var"Kapasite artımı dolayısıyla piyasadaki firmalara da iş verdiklerini aktaran Canayakın, şöyle devam etti:"Personel kaldırma platformu yapıyoruz. 10 metre yükseklikten 45 metreye kadar imalat yapabiliyoruz. Araç üzeri, çekilebilir, kendinden yürüyüşlü, makaslı platformlar yapıyoruz. Projeleri Ar - Ge birimimiz hazırlıyor. 3. yılımızda başladığımız imalatımız 10 yıldır sürüyor. Büyüyen bir trendle gidiyoruz. 2008 yılındaki krizden sonra ihracata önem verdik. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz, yüzde 20'lik kısmını da iç piyasaya satıyoruz. Hala da görüştüğümüz, aldığımız işlerimiz var. Bu oranı daha da yükselteceğiz. Şu anda Sri Lanka, Hindistan, Malezya, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Kuveyt'in de aralarında olduğu 21 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerle bir iki makine değil süreklilik içeren ilişkilerimiz var."Canayakın, o ülkelerin kamu kurumlarına ürün sattıklarını belirterek, yurt dışında sektörel ana rakiplerinin İtalya olduğunu söyledi.
Fiyat avantajları bulunduğunu, dini ve kültürel anlamdaki yakınlıkları bulunan ülkelerin ihracatta kendilerine avantaj sağladığına değinen Canayakın, "Ülkelerden talep artınca pratikliğimiz arttı. Daha da iyi olacak. İhracat yaptığımız ülke sayısını arttırmayı arzuluyoruz ama ana hedeflerimizden biri Avrupa'ya ihracat yapmak. Bu işi iyice öğrendiğimize inanıyoruz. Kalite konusunda Avrupa'yla yarışacağımıza inandığımız için bu işi Avrupa'ya satmak istiyoruz." diye konuştu. Canayakın, "2020'den itibaren pazar olarak Avrupa'yı hedef alacağız ondan sonraki hedefimiz ise Amerika olacak." dedi. - "F - 35 motorlarının testinin yapılabilmesi için platform yaptık"Canayakın, askeri projelerde de yer aldıklarına işaret ederek, kalite ve akreditasyon şirketleriyle çalışmakta sorun yaşamadıklarını kaydetti. Eskişehir'de jet motorunun test hangarında makaslı bir platform kurma işini aldıklarını dile getiren Canayakın, "Burada titreme yapmadan kalkan bir makas yaptık. Proje, F - 35 motorlarının testinin yapılabilmesi içn istedikleri bir üniteydi. Bunu yaptık şu anda montaj için ABD'lilerden haber bekliyoruz." dedi.
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