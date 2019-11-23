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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Küçük çocuğun ihbarı kedilerin hayatını kurtardı

Küçük çocuğun ihbarı kedilerin hayatını kurtardı

Dükkanda mahsur kalan kediler

Yargı Süreci Küçük Çocuk Havalandırma Boşluğu Mahkeme Kararı Hayvan Sevgisi 

-Kapının açılması
-Çocuğun kedileri beslemesi
-Röportaj
-Detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta 10 yaşındaki küçük çocuk, ihbarı ile hayatlarını kurtardığı kedileri kendi elleriyle besledi SİVAS

- Sivas’ta 10 yaşındaki küçük çocuk, ihbarı ile hayatlarını kurtardığı kedileri kendi elleriyle besledi. Olay bugün sabah saatlerinde Sivas’ta Mimar Sinan Mahallesi 16. Sokakta meydana geldi. 10 yaşındaki Enes Şeker, polis ihbar hattını arayarak iki kedinin boş bir dükkanda 3 gündür mahsur kaldığı ihbarını yaptı. İhbar üzerine polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Uzun süre iş yeri sahibi arandı. Ancak dükkanla ilgili devam eden yargı süreci bulunduğu bu nedenle mahkeme kararı ile kapalı bulunduğu anlaşıldı. Bunun üzerine dükkanla ilgili davaya bakan avukata ulaşıldı. Olay yerine çağrılan avukatın dükkanın kapılarını açması ile kediler açlıktan ölmek üzereyken kurtarıldı. Kedilerin havalandırma boşluğundan dükkana girip orada mahsur kaldıkları tahmin ediliyor. Ne kadar dükkanda kaldıkları ise bilinmiyor. İhbarda bulunup kedilerin kurtarılmasını sağlayan Enes kedileri kendi eliyle beslemeyi de ihmal etmedi. Küçük çocuğun hayvan sevgisi ve yardım severliği takdir topladı.
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