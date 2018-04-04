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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Küçük Ağrı Dağı'nda çatışma - IĞDIR

Küçük Ağrı Dağı'nda çatışma - IĞDIR

- Hastane önünden görüntüler - Alınan güvenlik önlemi - Yaralı askerin Kars'a sevk edilmesi - Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Raşit İlhan'ın açıklamasıKüçük Ağrı Dağı'nda çatışma - Iğdır 'ın İran sınırındaki Küçük Ağrı Dağı mevkisinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker yaralandı - Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlhan:"Askerlerimizin genel sağlık durumları şu an çok şükür gayet iyi"IĞDIR (AA) - Iğdır 'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada iki asker yaralandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin Aralık ilçesine bağlı olan ve İran sınırında yer alan Küçük Ağrı Dağı mevkisinde arazi arama taraması yapan 5. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerler ile teröristler arasında çatışma çıktı.Çatışmada 2 asker yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri Kars'taki Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi. Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Raşit İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aralık ilçesi kırsalındaki çatışmada 2 askerin yaralandığını belirtti.
İlhan, askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "İki askerimiz yaralı olarak hastanemize geldi. Askerlerimizin genel sağlık durumları şu an çok şükür gayet iyi. Bir askerimizi servise aldık, kolunda kırık olan diğer askerimizi ise Kars'taki üniversite hastanesine sevk ettik" dedi.
Olayın ardından Iğdır Valisi Enven Ünlü, Iğdır İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, Iğdır Devlet Hastanesine gelip yaralı askerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

Üniversite Hastanesi Yaralı Askerler Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Yaralı Asker 

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