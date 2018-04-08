KTÜ'lü öğrencilerden 'Gökbörü' adı verilen insansız tank aracı

-öğrencilerin incelemesi

-Ahmet Selim Civelek ile rop

-tankın hareket etmesi

-detaylar



( TRABZON -ÖZEL)- 'Gökbörü' adını verdikleri insansız tank aracı barutlu ateşleyicilerin aksine elektrik tetikleme tertibatı ve mekanizması ile manyetik ateşleme sistemine sahip TRABZON



- Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü 2. sınıf öğrencileri 'Gökbörü' ismini verdikleri insansız tank aracı projeleri ile dikkat çekiyor. İnsansız tank aracı barutlu ateşleyicilerin aksine elektrik tetikleme tertibatı ve mekanizması ile manyetik ateşleme sistemine sahip olma özelliği ile de önem taşıyor. KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü 2. sınıf öğrencileri Ahmet Selim Civelek, Yusuf Aslan, Batuhan Boran, Emin Yılmaz ve Abdulkadir Şahin isimli öğrencilerin Öğretim Görevlisi Murat Küçükali önderliğinde yaptıkları ve 'Gökbörü' ismi verdikleri insansız tank aracı KTÜ Tanıtım Günleri'nde büyük ilgi çekti. Sistemle ilgili bilgiler veren öğrencilerden Ahmet Selim Civelek "Tankımızın ismi Gökbörü-1, manyetik fırlatıcımızın ismi Zirve-1 dir. Tankımız bluetooth ile kontrol ediliyor. Kondansatörler 400-450 volt kadar bir voltaj üretiyor. Bu voltaj yardımı ile kontaktör dediğimiz aletimize elektrik geliyor ve manyetik silahımızın bobinlerimizin ucuna 400 volt bir elektrik veriyoruz. Bu voltu verdiğimiz de manyetik silahımızın ucundaki bobinler elektrikleniyor. Elektriklendiği zaman manyetik alan yardımı ile içine koyduğumuz demir ateşliyor ve mermiyi fırlatıyor" dedi.

Türkiye’de daha önce bu şekilde bir insansız tank projesi geliştirilmediğini kaydeden Civelek "Günümüzde gelişen teknolojiler ile birlikte, savunma sanayilerinde büyük atılımlar ortaya çıkmıştır. Ülkemiz bu savunma sistemleri konusunda büyük atılımlar gerçekleştirmeye çalışmak ile birlikte yeni projeler üretmeye devam etmektedir fakat bu sistemlerin tam olarak faal olmamasından dolayı veya tam olarak yerli üretim gerçekleşmemesinden kaynaklı olarak günümüzde terör olaylarında yüzde 100 bir başarı sağlanamamıştır" ifadelerini kullandı. Projelerinde gerçekleştirmek istedikleri hedefleri de sıralayan Civelek, şunları söyledi: "Uzaktan Kontrollü olması (belirlenen mesafe 1 km’dir.) Görüntü alınıp işlenmesi, tam taktik bir araç modernizasyonu sağlanması (değişik arazi tiplerinde hareket kabiliyeti kazandırılması ve seri hareket elde edilmesi, istenmeyen bir durum ile karşılaşıldığında kendini savunmasında önemli bir etkendir) Barutlu ateşleyicilerin aksine elektrik tetikleme tertibatı ve mekanizması ile manyetik ateşleme sisteminin oluşturulması. Gerekli görüldüğünde veya bağlantı kopukluğunda kendi başına merkeze dönebilmesi veya kendini tehdit altında hissettiğinde karşılık verebilmesi. Belirlenen koordinatlara otonom veya manuel olarak hareket kabiliyeti kazandırılması. Termal sensörler ile düşük görüş alanı olan yerlerde hedef tespiti, belirlenen hedeflerimizdendir." Ahmet Selim Civelek, geleceğin teknikerleri olarak kendilerine destek olunması halinde ülke savunması için her türlü çalışmayı yapabileceklerini sözlerine ekledi.

