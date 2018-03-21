Kredi kartı dolandırıcılarına operasyon : 26 gözaltı

-Şahısların emniyetten çıkışı



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda kredi kartı dolandırıcılığı yapan 26 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıslar bazı vatandaşların bankamatik kartı ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek hesaplarına erişim sağladıkları ve bu yolla bankamatik kartı ve kredi kartı ürettikleri, ürettikleri kartlarla ise, kurdukları paravan şirketlere pos cihazlarından ve anlaşmalı iş yerlerine ait pos cihazlarından alışveriş yapmış gibi çekimler yaptıkları anlaşıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli olmak üzere Denizli, Antalya, Muğla, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, İzmir, Ankara, Afyon, Malatya ve Aydın’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda pos cihazı, kart kopyalama cihazı, kopya ve sahte kartlar, cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi. Yapılan incelemelerde sonucunda ise şüpheli şahısların yaklaşık 10 Milyon TL kazanç elde ettikleri tespit edildi. Yakalanan 26 şüpheli şahıslar soruşturma evrakları ile birlikte Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

