Kraliçe II. Elizabeth’in yaş günü Ankara’da kutlandı

-Mehmet Şimşek’in konuşması

-Dominick Chilcott’un konuşması

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( ANKARA ) ANKARA



- Büyük Britanya Kraliçesi II. Elizabet’in 92. yaş günü Ankara’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Büyük Britanya Kraliçesi II. Elizabeth’in 92. yaş günü dolayısıyla resepsiyon tertipledi. İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen programa, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, askeri ve diplomatik temsilcilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda, Britanyalı kadınların ilk oy kullanma hakkını kazanışının 100. yılı dolayısıyla hem Britanyalı hem de Türk kadınların başarıları anıldı. Kral 8. Edward ile Kraliçe II. Elizabeth'in Türkiye'ye yaptığı ziyaretleri gösteren fotoğraf sergisi sunuldu. Mehmet Şimşek burada yaptığı konuşmada, Türk-İngiliz ilişkilerinin güçlüğüne vurgu yaparak, “Yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan derin bir ilişkiye sahibiz. Bu güçlü ilişkimizi daha da geliştirmek ve derinleştirmekte kararlıyız. İngiltere'nin başarısız sonuçlanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gösterdiği dayanışmayı asla unutmayacağız. Bu, gerçek dostluğun ve Türkiye'nin o süreçte ne yaşadığı konusundaki anlayışın bir göstergesiydi” ifadelerini kullandı. Dünyanın korumacı eğilimlerle karşı karşıya olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye ve İngiltere'nin açık, kurala dayalı ve çok taraflı bir ticaret sisteminden yana olduğunu vurguladı. “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zaferinden ötürü kutluyorum” İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott Türkiye’nin çok önemli bir seçim sürecinden geçtiğini dile getirerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zaferinden ötürü kutluyorum. Pazartesi günü Başbakan Theresay May, Erdoğan'a telefon etti ve kendisiyle çalışmalara devam etme arzusunu iletti" ifadelerini kullandı. “Birleşik Krallık ve Türkiye AB’nin iki yakasındaki iki ülke olacak” Gelecek yıl İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılacağını hatırlatan Chilcott, “Birleşik Krallık ve Türkiye belki de bölgemizdeki en önemli örgüt olan bu birliğin iki yakasındaki iki ülke olacak” dedi.



