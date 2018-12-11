Krahenbühl: '2019 UNRWA için zor bir yıl' - GAZZE

: - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ün basın açıklaması - UNRWA binası Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, ABD'nin, gelecek yıl UNRWA'ya mali yardım yapmayacağına işaret ederek, 2019 yılının "zor" geçeceğini belirtti. Krahenbühl, UNRWA'nın Gazze 'deki Eğitim Enstitüsü'nde düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada, ABD'nin ajansın hazinesine 2018'de 60 milyon dolar yardım yaptığını, buna karşılık hazineye giren yardımın 2019'da sıfıra düşeceğini ifade etti. İsmini açıklamadığı 19 donör ülkenin, UNRWA yönetimi ile finansman için uzun dönemlik anlaşmalar imzaladığını dile getiren Krahenbühl, bu anlaşmaları "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.Krahenbühl, UNRWA'nın bazı donör ülkelerden "bu yıl içinde ve gelecek yıl sağlayacakları fon miktarlarını koruyacağı" konusunda söz aldığını belirterek, ABD'nin 360 milyon dolarlık yardımını askıya almasıyla oluşan mali krizin üstesinden gelmek için uluslararası çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.