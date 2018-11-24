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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'KPSS'nin öğretmenler için çıkarılması ihanet' - İSTANBUL

'KPSS'nin öğretmenler için çıkarılması ihanet' - İSTANBUL

"KPSS'nin öğretmenler için çıkarılması ihanet" - İSTANBUL - Programdan detaylar - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması"KPSS'nin öğretmenler için çıkarılması ihanet" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Öğretmenliğin itibarsızlaştırılmasının, çeşitli iş alanlarında çalışmaya zorlanmasının, cumhuriyetin temeline dinamitin koyulma amacı taşıdığına inanıyorum"İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Öğretmenliğin itibarsızlaştırılmasının, çeşitli iş alanlarında çalışmaya zorlanmasının, cumhuriyetin temeline dinamitin koyulma amacı taşıdığına inanıyorum." dedi.
Partisinin Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği programda Akşener, kendi öğrencilik yıllarını anlattı.Akşener, şöyle konuştu:"Bir şeyi kaybettik. Bunun taammüden yapıldığına inanıyorum. Öğretmen Okulları kaldırıldı. KPSS'nin öğretmenler için çıkarılmasını taammüden bu ülkeye bir ihanet olarak görüyorum. Kim çıkardıysa eli kırılsın. Bilerek, taammüden, önce bu ülkenin çocuklarının emanet edildiği, Atatürk’ün en önem verdiği meslek değil bir yaşam tarzı olan öğretmenliğin itibarsızlaştırılmasının, çeşitli iş alanlarında çalışmaya zorlanmasının cumhuriyetin temeline dinamitin koyulma amacını taşıdığına inanıyorum. Kalemin yerini küreğim aldı. Pazarcı öğretmen, amele öğretmen, şu öğretmen bu öğretmen… Öğretmenlik mesleğinin dışında tutulan gencecik evlatlarımız, atanamayan öğretmenler… 3 bin 600 ek gösterge… Sözleşmeli öğretmenin fikri hür vicdanı hür olabilir mi? Bütün rahatlığıyla öğrencilerine öğrendiklerini iletme imkanı olabilir mi?"İçişleri bakanlığı yaptığı döneme de değinen Akşener, "Bugüne kadar dikkat edin PKK öncelikle hep öğretmenleri şehit etti. Oralara öğretmen gitmesin, önce korksunlar gitmesinler daha sonra da atanamayıp itibarsızlaşsınlar... Bakın bu proje birbirinin aynısı." dedi.
Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunun müzik dinletisi sunduğu program, Meral Akşener'in parti üye, temsilci ve öğretmenlerle toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

İçişleri Bakanlığı Atanamayan Öğretmen Hatıra Fotoğrafı Öğretmenler Öğrenciler 

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