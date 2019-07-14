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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
KPSS'nin ilk oturumu başladı

KPSS'nin ilk oturumu başladı

okulun girişinden detaylar

Sınav Merkezleri Giriş Belgesi Gesi Uttu Trol 

-sınav merkezine yürüyen adaylardan görüntüler
-elinde sınav giriş belgesi ile yürüyen adaylar
-adayların sınav merkezine girmesi
-belgelerinin kontrol edilmesi
-adaylar ile röportaj
-yürüyen adaylardan detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın ilk oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı saat 10.15 itibarıyla başladı.
ÖSYM tarafından düzenlenen 2019-Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu kentte saat 10.15 itibarıyla başladı.
Adaylara belirlenen soruları çözmeleri için 130 dakika verildi.
Sınava girecek adaylar, geç kalmamak için sabah erken saatlerde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Denizli Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek adaylara belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. Polis ekipleri sınav merkezleri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sıva girecek adayların belgeleri tek tek kontrol edildi, üzeri arandı. Sınava giren adaylar, bir ol boyunca bu sınav için çalıştıklarını ve heyecanlı olduklarını söyledi.

İkinci oturum olan Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün saat 14.45'te başlayacak. 20 Temmuz Cumartesi ve 21 Temmuz Pazar günü ise KPSS Lisans ve Alan Bilgisi oturumları düzenlenecek.
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