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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kozyatağı'nda yangın: 2 ölü, 1 yaralı - İSTANBUL

Kozyatağı'nda yangın: 2 ölü, 1 yaralı - İSTANBUL

- Yangın anına ilişkin görüntü - Söndürme çalışması - Söndürme sonrası merdivenle alınan çocukKozyatağı'nda yangın: 2 ölü, 1 yaralı - Yedi katlı binanın üçüncü katında meydana gelen yangında, engelli oğlunu vatandaşlara teslim ederek kurtaran baba ve eşi hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 7 katlı binanın üçüncü katında meydana gelen yangında, engelli oğlunu vatandaşlara teslim ederek kurtaran baba ve eşi hayatını kaybettiKozyatağı Şehit Meltem Özkılıç Sokağı'ndaki 7 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın sırasında evde bulunan Barbaros Çehreli (75) kapıya yardıma gelen vatandaşlara engelli oğlu Bora Çehreli'yi (42) teslim ederek, içeride bulunan eşi Ülker Çehreli'yi (74) kurtarmaya gitti.Bora Çehreli olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye sevk edildi.Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, Barbaros Çehreli ve Ülker Çehreli'nin cansız bedeniyle karşılaştı.Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

Hastane Baros 

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