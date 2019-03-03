Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı - ZONGULDAK

- Anma töreninden detaylar - Kozlu Belediyesi Başkan Vekili Hikmet Aydın ve GMİS Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak'ın konuşmasıKozlu'daki grizu faciasının 27. yılı - TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 3 Mart 1992'de grizu faciası nedeniyle hayatını kaybeden 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendiZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 3 Mart 1992'de grizu faciası nedeniyle yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi. Herkes İçin Spor Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği ile Kozlu Belediyesi tarafından düzenlenen törende, şehit madenci isimlerinin yer aldığı anıtın önünde Kuran - ı Kerim tilaveti okundu.Kozlu Belediyesi Başkan Vekili Hikmet Aydın, burada yaptığı konuşmada, 3 Mart 1992'de grizu faciası dolayısıyla Kozlu'nun kalbine ateş düştüğünü söyledi.
Niyetleri sadece rızık götürmek olan değerli insanları kaybettiklerini anımsatan Aydın, "Bu değerli insanlar mesai bitiminde tekrar evlerine dönemediler. Bizim, 'Madene girerken hayırlı işler, madenden çıkarken geçmiş olsun.' dememiz bundandır. O gün 263 ocağı değil, Türkiye'nin her metrekaresine bir ateş düştü. Madencilerimizi bugün anarak madenlerin önemini, madenlerin aslında Türkiye ve Zonguldak için vazgeçilmez bir değer olduğunu, insanların canı pahasına yer altındaki o cevheri yer üstüne çıkartıp Türkiye'ye katma değer vermek için her şeylerini ortaya koyuyorlar. Bunun önemini Türkiye'ye anlatmak durumundayız." ifadelerini kullandı.Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak da 27 yıl önce aralarından ayrılan maden şehitlerinin bu vatan için emek vererek ülkenini kalkınmasına katkı sağladıklarını belirterek, "En küçüğü 25, en büyüğü 47 yaşında olan 263 canımızı kaybettik. Bu insanlar geçmişten bugüne diğer şehitlerimizin olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasına katkı vermek, ailelerine rızık sağlamak için buradaydılar. Ama maalesef kaçınılmaz bir kaza olarak burada hayatlarını kaybettiler." dedi. Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Nuri Erkal ise yaşanan grizu faciasında 263 can kaybettiklerinin ifade ederek, bir daha hiçbir yerde böyle bir facianın yaşanmamasını diledi.Konuşmaların ardından Herkes İçin Spor Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği üyeleri, şehit madenciler için İhsaniye Tuzla dağı baraj mevkisinde anma yürüyüşü düzenledi.
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