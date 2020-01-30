Koyunları kovalayarak başladı, şimdi madalyaya doymuyor

-Genç sporcunun koyunlarla ilgilenmesi

-Babanın kızına antrenmanda yardım etmesi

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( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde çobanlık yaparak koşmaya başlayan genç sporcu, atletizm sporunda elde ettiği başarılarla ailesini gururlandırıyor SİVAS



- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde çobanlık yaparak koşmaya başlayan genç sporcu, atletizm sporunda elde ettiği başarılarla ailesini gururlandırıyor.Sivas'ın Altınyayla ilçesine uzaklığı yaklaşık 16 kilometre olan Mutubey köyünde yaşayan Ahmet Ayık Spor Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Sevinçnur Çelik, azmiyle dikkat çekiyor. Köyde koyunları kovalayarak koşmaya başlayan Çelik, başladığı atletizm sporunda bir çok başarı elde etti. Türkiye şampiyonasına hazırlanan Çelik, eksi 15 derecede dondurucu soğuğa aldırış etmeden kar üstünde koşarak antrenmanlarını sürdürüyor. Çelik günlük antrenmanlarından sonra, ağıla geçerek kendisine ilham olan küçükbaş hayvanlarıyla ilgileniyor.Adana’da düzenlenen kros yarışlarında Türkiye dördüncülüğü, Sivas’ta düzenlenen yarışlarda il birinciliği gibi birçok başarısı bulunan genç sporcunun 17 madalya ve 1 kupası bulunuyor. Çelik ailesi köyde yaşayanların olumsuz düşüncelerine rağmen kızlarının en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Çelik, ilerideki hedefinin Ay Yıldızlı Türk Bayrağını Avrupa ve Balkan şampiyonalarında dalgalandırmak olduğunu söyledi.



Koyunları kovalayarak başladıGenç sporcu Sevinçnur Çelik, koşma hevesinin hayvanların kaçması ve kendisinin onları kovalamasıyla başladığını ifade ederek, “Atletizme ilk olarak ortaokulda başladım. Katıldığım bir yarışta dokuzuncu olmuştum. Daha sonraki dönemlerde ilerleyerek derece yapmaya başladım. İl birincisi oldum. İlerideki hedefim Türkiye şampiyonu olup, ülkemi temsil etmek. Avrupa şampiyonu ve Balkan şampiyonu olabilmek. Altınyayla’nın Mutubey köyünde yaşıyorum. Sivas’ta yurtta kalıyorum. Köye geldiğim tatil dönemlerinde antrenmanları köy meydanına gidip gelerek, dağa çıkarak ve ağabeyimin yanına koşarak gidip gelerek yapıyorum. Bazen hayvanları yayıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Karda zor olmuyor aksine daha çok hoşuma gidiyor. Soğukta insanın dirençli olması daha iyi oluyor. Hayvanlarla ilgilenmeyi de seviyorum. Koşma hevesim hayvanların kaçması ve benim onları kovalamam ile başladı” dedi.

15 derecede antrenman, görenler deli diyorÇelik, havas sıcaklığının eksi 15 dereceleri bulduğu köyünde kendisini koşarken görenlerden farklı yorumlar aldığını belirterek, “17 tane madalyam ve 1 tane kupam var. Adana’da kross yarışlarında dördüncü oldum. Antrenörlerime teşekkür ederim. Babam da sağ olsun yardımcı oluyor. Sonuna kadar her şeyde arkamdalar. Beni koşarken görenler bazen deli diyorlar. Soğuk havada koştuğumu görenler şaşırıyorlar. Daha önce köyde olmamış bir şeyi yaptığım için bazen kınanıyorum. Bazen küçümseniyorum ama benim hedefim olduğu için bunların hiçbirine aldırış etmiyorum" şeklinde konuştu.

Baba Ali Çelik ise kızının elde ettiği başarıyla gururlandığını belirtti.





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