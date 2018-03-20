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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Köylülerle öğrencilerden İstiklal Marşı klibi

Köylülerle öğrencilerden İstiklal Marşı klibi

Şehir merkezinden bayrak görüntüsü

İstikbal Güvenlik Güçleri Okul Müdürü Öğrenciler Teröristler 

-Klipten görüntüler
-Sonunda öğrencilerin bedenleriyle ay-yıldız olması

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya’da köylülerle öğrenciler İstiklal Marşı klibi hazırladı. Çekimleri merkeze bağlı İlyasköy ile çevre köylerde yapılan klipte İlyas İlk-Ortaokulu öğrencileriyle tarlada ve işlerinde çalışan köy sakinleri ile gazilerin yanı sıra emekli bir imam da rol aldı. "İstikbal için söyle" adlı klibin sonunda öğrencilerinin bir araya gelip ay-yıldız oluşturduklarını anlatan okul müdürü Mustafa Elmacı, “İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan seslendirdik. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’i teröristlerden temizleyen kahraman güvenlik güçlerimize armağan etmek istedik” dedi.

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