Köylülerle öğrencilerden İstiklal Marşı klibi

-Klipten görüntüler

-Sonunda öğrencilerin bedenleriyle ay-yıldız olması



( AMASYA -ÖZEL) AMASYA



- Amasya’da köylülerle öğrenciler İstiklal Marşı klibi hazırladı. Çekimleri merkeze bağlı İlyasköy ile çevre köylerde yapılan klipte İlyas İlk-Ortaokulu öğrencileriyle tarlada ve işlerinde çalışan köy sakinleri ile gazilerin yanı sıra emekli bir imam da rol aldı. "İstikbal için söyle" adlı klibin sonunda öğrencilerinin bir araya gelip ay-yıldız oluşturduklarını anlatan okul müdürü Mustafa Elmacı, “İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan seslendirdik. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’i teröristlerden temizleyen kahraman güvenlik güçlerimize armağan etmek istedik” dedi.



