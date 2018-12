Köylülerin şebeke arama mücadelesi... Telefonla konuşabilmek için kimi cami minaresine kimi çatıya çıkıyor

-Yüksek tepeye çıkan öğretmenden görüntü

( VAN - ÖZEL)- Telefon çeksin diye yüksek yerlere çıkan köylüler, her şeye rağmen karşı tarafa sesini duyurabilmek istiyor VAN



- Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Değirmitaş Mahallesi’nde telefon şebekesi çekmediği için köylüler yüksek noktalara çıkarak sevdiklerinin sesini duyabiliyorlar. Gevaş ilçesine 29 kilometre uzaklıktaki kırsal Değirmitaş Mahallesi ve mezrasında yaşayan vatandaşlar, telefonla görüşmek için yüksek noktalara çıkmak zorunda kalıyor. Cami minaresi, ağaç, çatı ve ot yığınları gibi yüksek noktalara çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, şebekenin çekmesini bekliyor. Hiçbir GSM operatörü şebekesinin çekmediği mahallede, telefonla görüşmek isteyenler bir ağaca ya da mahallenin dışındaki yüksek bir tepeye çıkarak karşı tarafa sesini duyurabilmek için canla başla çaba sarf ediyor. Yıllardır telefon sıkıntısı yaşadıklarını ve defalarca ilgili kurumlara müracaatta bulunduklarını ifade eden vatandaşlar, sorunlarının bir an önce giderilmesini beklediklerini söylediler. İHA muhabirine konuşan Mahalle Muhtarı Necmettin Eroğlu, 72 hane ve 600 nüfusun bulunduğu bölgede telefon şebekesi çekmediği için her türlü haberleşmeden yoksun olduklarını belirtti.

Mahallelerine baz istasyonunun kurulması için dilekçe verdiklerini, ama bir neticeye ulaşamadıklarını ifade eden Eroğlu, “Buradan yetkililere sesleniyorum. Sorunlarımıza çözüm istiyoruz. Vatandaşlar telefonla görüşebilmek için yüksek yerlere çıkıyor. Kimisi cami minaresine kimisi de tepelere çıkıyor” dedi.

Yaklaşık 3 yıldır Van’da görev yaptığını söyleyen Adanalı Öğretmen Şafak Kara ise, şebekeyle ilgili sorun yaşadıklarını belirterek, “Özellikle okulla ilgili çok işlerimiz oluyor. Telefonların çekmemesinden dolayı işlerimiz aksıyor. En başta internet en büyük sıkıntımız. Diğer taraftan en temel ihtiyacımız telefonla konuşmaktır. Telefonla konuşabilme ihtiyacımızı ise, çoğu zaman gerçekleştiremiyoruz” diye konuştu.

“Haberleşme ihtiyacımızı gerçekleştiremiyoruz” İnternette öğrencilerine etkinlik bulma konusunda sorun yaşadıklarına dikkat çeken Kara, “Zamanla teknoloji çok ilerledi. Bunlar çok zor şeyler değil. Zaten köyümüz de anayola çok yakın. Ulaşım konusunda bir sıkıntının olacağını düşünmüyorum. Etkinlik ve çocukların gelişimi konusunda diğer büyük yerlerden daha çok gerideyiz. Umarım mağduriyetler yaşanmadan en kısa zamanda bir çözüm bulunur” ifadelerini kullandı. Soğuk havaya rağmen yüksek tepelere çıkarak telefonla görüşme yapabildiklerini ifade eden Uğur Atik de, 2019 yılına sayılı günler kala köylerinde şebeke sorunu yaşadıklarını ve bu konuda yetkililerden destek talep ettiklerini dile getirdi. (YLM-MSA-Y)