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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Köylülerin keşfettiği mağara, buzdolabı olarak kullanılıyor

Köylülerin keşfettiği mağara, buzdolabı olarak kullanılıyor

Dağlardan görüntü

Buzdolabı Hava Sıcaklığı Süt Ürünleri İlkbahar İçme Suyu 

-Mağaraya giriş
-Mağaranın içi
-Mağarada bulunan çuvallardan görüntü
-Mağaradaki Arapça 'Allah' yazısı
-Peynir çuvallarının incelenmesi
-Köy sakini Siyabent Kaya ile röportaj
-Diğer detaylar

( HAKKARİ - ÖZEL)- Köylüler, Irak sınırının sıfır noktasında içme suyu ararken bir mağara keşfetti- Şimdiye kadar 3 kilometresine kadar gidilen mağaranın uzunluğu bilinmiyor- Süt ürünlerinin muhafaza edildiği mağaradaki Arapça ‘Allah’ yazısı ise dikkat çekiyor HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Gökçetaş Dağı eteklerinde köylüler tarafından içme suyu aranırken keşfedilen mağara, çok serin olması nedeniyle buzdolabı olarak kullanılıyor. Şemdinli ilçesinin Anadağ (Yeşilova) köyüne bağlı Irak sınırına sıfır noktadaki Gökçetaş mezrasında, kaynak su aramak için çalışma yapan köylüler, Gökçetaş Dağı eteklerinde bir su kaynağı buldu. Buldukları su kaynağının etrafındaki taşları kepçe yardımıyla açan köylüler, şimdiye kadar 3 kilometre gidebildikleri bir mağara keşfetti. Geçtiğimiz yıl keşfedilen mağaranın çok serin olması dikkat çekerken, hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu bölgede yaşayan köylüler ise, süt ürünlerini çuvallar içinde mağarada muhafaza ediyor. Daha önceleri peynirlerini toprağa gömerek saklayan köylüler, şimdi buzdolabı niyetine kullandıkları mağarada saklıyor. İHA muhabirine konuşan köy sakinlerinden Siyabent Kaya, su ararken mağarayı keşfettiklerini belirtti.
Alanda 20 metre kazı yaparak mağaraya denk geldiklerini ifade eden Kaya, “Su aramak için kazmadığımız yer kalmadı. Her yeri denedik, sonunda Allah bizleri buraya yönlendirdi. Burayı yaklaşık 20 metre kazdık ve sonrasında ise bir tünele denk geldik. Tünelin uzunluğunu tam ölçmedik, ama şimdiye kadar sadece 3 kilometre olarak gidebildik. Sadece gidişimiz 3 kilometre oldu. Burası batıda bir yerde olsaydı ve turizme açılsaydı çok güzel olurdu. Ancak köyde olduğu için böyle bir imkan yok” dedi.
“Burada su yok” Su aramak için yoğun uğraş sarf ettiklerini dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Köyün suyunu buradan temin ediyoruz. Ancak bu su da birkaç ay içerisinde kurumanın eşiğine geliyor. Bunları niye anlatıyoruz? Yetkililer köylülerin çığlığını duysunlar, çünkü burada su yok. Hayvanlarımızı besleyemiyor, çocuklarımıza ise bakamıyoruz. Birkaç ay sonra köylüler banyo yapmak için bile zor su buluyor.” “Köylüler burayı buzdolabı yerine kullanıyor” İlkbaharda su seviyesi artan, yazın ise su seviyesi düşen mağarayı köylülerin buzdolabı yerine kullandığına dikkat çeken Kaya, “Burası komple kapalıydı. Kepçe ile açtık ve tünele denk geldik. Daha sonra tünele girerek suyu bulduk. Su şu an çok az. Birkaç ay sonra ise kurumanın eşiğine gelecektir. Ama bahar aylarında bir insan buraya giremez. Burayı yeni keşfettik. Köylüler burayı buzdolabı yerine de kullanıyor. Köylüler yazın peynirini buzdolabı yerine buraya bırakıyor. Yaklaşık 500 metre içerisine elektrik çektik” diye konuştu.
Mağaranın içinde Arapça ‘Allah’ yazısı Tünele girdiklerinde Arapça bir yazı gördüklerini ve yazının “Allah” lafzı olduğunu köydeki imamdan teyit ettiklerini dile getiren Kaya, şunları kaydetti: “İçinde yazan yazı, Allah’ın ne kadar kudretli olduğunu gösteriyor. Bu Allah’ın kendi iradesiyle oluşmuştur. Orayı kimse ellememiştir. Bizim okumamız olmadığı için imam getirdik. İmam o yazıyı okudu.” (YLM-MSA-Y)
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