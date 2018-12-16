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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Köylüler biyokütle termik santrale karşı

Köylüler biyokütle termik santrale karşı

Santral toplantısı

Ak Enerji Tarım Biyogaz Toplantı Termik Santral 

-DOĞADER yetkililerinin konuşması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde köylüler biyokütle termik santrale karşı tepkileri sürdürüyor. Doğader yetkilileri Çeltikçi, Durumtay, Koşuboğazı ve Yumurcaklı köylerinde toplantı yaptı. Bakanlığa ÇED başvurusu yapılan Çeltikçi Biyokütle Termik Enerji Santrali’nin kurulması durumunda nelere mal olacağı hakkında köylülere bilgi verildi.
DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak, “Mustafakemalpaşa’da Çeltikçi köyü sınırları içinde olsa da Durumtay köyü evlerine 100 -200 metre yakınlıkta bir mesafede kurulmak istenen bu yeni biyokütle termik santralinin ÇED başvuru dosyasında günde 310 ton tavuk gübresi yakarak 3 MW elektrik üretmesi planlandığı belirtiliyor. Santralleri yenilenebilir enerji olarak bilinir. Ancak biyokütle santrallerinin yakma kazanları diğer termik santrallerde olduğu gibi akışkan yataklıdır ve bu kazanlarında kömür, çöp ve atıklar dahil herşey yakılabilir. Türkiye de biyokütle santraller kısa bir sürede çöp ve atık yakma tesisi haline geliyor. Balıkesir Gönen'de birkaç yıl önce kurulan biyokütle santrali buna en iyi örnektir. Ayrıca biyokütle termik santralleri tarımsal üretime de zarar vererek verim kaybı, üretilen gıdalarda kalitesizliğe sebep olmaktadır. Hayvan dışkısı, yakılmasına gerek olmadan da enerji elde edilebilir. Biyogaz Enerji Santrallerinde bir havuz içinde konan hayvan dışkıları, suyla karıştırıp bekletildiğinde ortaya çıkan metan gazı yakılarak enerji üretilir. Ülkemizde pek yaygın olamayan biyogaz santralleri küçük büyük çaplı olmak üzere her yerde kurulabilir. Biyogaz santrallerinde dışkının kendisi yakılmadığı, yalnızca çıkan metan gazı yakıldığı için biyokütle santrallerine göre daha çevrecidir. Mustafakemalpaşa Çeltikçi ve Durumtay köyleri arasına kurulmak istenen biyokütle termik santrali, yer seçimi ve tavuk dışkısını yakarak enerji üretmesi planlandığı için yanlıştır. Biz DOĞADER olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğaya, insana ve tarım alanlarımıza zarar verecek her türlü girişime karşı halkla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Biyogaz Hakkında
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