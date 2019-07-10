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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Köylü kadınların açtığı kafe Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi çekiyor

Köylü kadınların açtığı kafe Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi çekiyor

-KÖYDEN DETAYLAR

Er Kadın Kooperatif Kuş Bakışı Ziyaretçiler Köylü Kadın 

--KONAKTAN DETAYLAR
--KÖYDEN BURSA MANZARASINA DOĞRU DETAY
--KÖYLÜ KADINLARIN KAFEDE YEMEK YAPMASINDAN GÖRÜNTÜ
--MANTI AÇMASINDAN GÖRÜNTÜ
--YEMEK PİŞİRMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--YAPILAN YEMEKLERİN MİSAFİRLERE SUNULMASINDAN GÖRÜNTÜ
--MÜŞTERİLERİN YEMEKLERDEN YEMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--KÖYLÜ KADINLAR VE ZİYARETÇİLERLE RÖP

( BURSA - ÖZEL)- Ormanların içinde şehir manzarasına karşı yöresel lezzetleri sunuyorlar BURSA

- Bursa’da köylü kadınların ormanların içinde açtığı kafe, Türkiye’nin her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor. Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanına konu olan Zeyniler köyünde yaşayan kadınlar, yaptıkları yöresel yemekleri Türkiye’nin her yerinden gelen ziyaretçilere sunuyor. Bursa’yı kuş bakışı gören kafe tam bir lezzet sofrası. Zeyniler’i ziyarete gelen misafirler, köylü kadınların yaptığı yöresel yemekleri yiyerek unutulmaz bir gün geçiriyor. Ahıska göçmeni ailelerin kurduğu Zeyniler köyünde, 41 kadın, 2 yıl önce kooperatif çatısı altında bir araya geldi. Köy konağını işletmeye başlayan kadınlar, burada yörelerine has yemek ve kahvaltılık çeşitlerini yaparak gelen ziyaretçilere sunuyor. Ziyaretçiler, kuş bakışı Bursa manzarasını görmenin yanında, köylü kadınların işlettiği konakta bir birinden lezzetli yemekleri tatma imkanı buluyor. Zeyniler kadınları olarak büyük iş başardıklarını belirten Elif Yıldırım, "Köyümüzü 1877 yılında Ahıska’dan gelen dedelerimiz kurmuş. Köyün kadınları olarak bir kooperatif kurduk. 41 üyemiz var. Burada her gün 15 kişi vardiyalı olarak çalışıyoruz. Yöremize has lezzetleri yaparak gelen misafirlere sunuyoruz. Buraya Türkiye’nin her yerinden ziyarete gelenler var. Yemeklerimizi yiyip buradan mutlu ayrılıyorlar. Köyümüzün havası ve yemekleri bir başka güzel" dedi.
(BRK-MŞ)
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