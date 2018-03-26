--KÖYLÜLERİN KÖYDEN SANTRALİN YAPILACAĞI ALANA KADAR YÜRÜMESİNDEN GÖRÜNTÜ

--KÖYLÜLERİN SLOGAN ATMASINDAN GÖRÜNTÜ

--SANTRALİN YAPILACAĞI ALANDAN GÖRÜNTÜ

--KÖYLÜLERLE RÖP



( BURSA - HD) Köylü çocuklar: "Zehir solumak istemiyoruz"- Köylerine katı atık santrali kurulmak istenen köylüler ayaklandı BURSA



- Bursa'da köylerine katı atık tesisi yapılmasını istemeyen yüzlerce kadın ve çocuk, ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Büyükorhan ilçesinin Karaağız köyüne yapılmak istenen biyokütle enerji santrali köyleri ayaklandırdı. Tesisin köylerinin havasını ve doğasını bozacağını ileri süren yüzlerce köylü, ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Özel bir şirketin köye 500 metre mesafede aldığı araziye yapacağı biyokütle enerji santralinde çöp, tıbbi atık, hayvan pisliği ve tavuk pisliği yakılarak enerji üretilecek. Karaağız köylüleri, köylerinin çam ormanlarıyla kaplı olduğunu, santral sebebiyle kokudan uyuyamayacaklarını belirtti.

Köy meydanından santralin yapılacağı alana kadar yürüyen yüzlerce kadın ve çocuk, "Zehir solumak istemiyoruz" diye slogan attı. Bu topraklarda hayvancılık yaparak geçimlerini idame ettirdiklerini söyleyen köylüler, "Yüzlerce yıldır bu köyde yaşıyoruz. Burada bulunan çam ağaçlarına gözümüz gibi bakıyoruz. Köyümüzün havası temiz ve sağlıklı. Biz burada bu temiz havada hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Köyümüze santral istemiyoruz" dediler. (BRK-MŞ)

