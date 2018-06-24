Köyde kurulan sandıkta 2 seçmen oy kullandı - BATMAN
- 2252 nolu sandık - Muhtar Mehmet Alcu oy kullanma - Sandık kurulu başkanı Mehmet Güneş ile röportajKöyde kurulan sandıkta 2 seçmen oy kullandı - Batman 'da Ezidilerin yaşadığı 21 seçmenli Yolveren köyünde seçmenlerin çoğunluğu yurt dışında olduğu için sadece 2 kişi oy kullandıBATMAN (AA) - Batman 'da Ezidilerin yaşadığı 21 seçmenli Yolveren köyünde seçmenlerin çoğunluğu yurt dışında olduğu için 2 kişi oy kullandı.Merkeze bağlı Yolveren köyünde kurulan 2252 nolu sandıkta, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi gerçekleştirildi. Ancak seçmenlerin çoğunluğu yurt dışında olduğu için sadece köy muhtarı Mehmet Alcu (79) ile Şükrü Gökçen kurulan sandıkta oyunu kullandı.Sandık kurulu başkanı Mehmet Güneş, Yolveren köyünde 21 seçmen bulunduğunu ancak çoğunluğun Avrupa ülkelerinde yaşadığı için sadece 2 seçmenin oy kullandığını söyledi.
Başkan Güneş, "Devlet en ücra köşedeki vatandaşı için de olsa sandığı ayağına götürüyor. Burada 2252 nolu sandığı getirdik. Burada muhtar Mehmet Alcu ile Şükrü Gökçen vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oy kullandı." dedi.