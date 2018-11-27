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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Köyde genç kızlara çocuk gelişimi eğitimi verilmeye başlandı

Köyde genç kızlara çocuk gelişimi eğitimi verilmeye başlandı

Köyde kursiyerlere çocuk gelişimi eğitim

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-el becerileri ile yapılan çocuk oyuncakları
-Usta öğretici Hatice Okçu ve Kursiyer Nurhan Kardaş, Şükran Güneş ile röportaj

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Gercüş İlçesine bağlı Ulaş Köyünde Halk Eğitim Merkezi tarafından genç kızlara çocuk eğitimi kursu verilmeye başlandı. Gercüş ilçesi Ulaş köyünden genç kızlara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce çocuk eğitimi kursu verilmeye başlandı. Kursa katılan genç kızlar, çocuk bakımı için gerekli olan tüm konularda bilgi sahibi olarak hem istihdam anlamında meslek sahibi olma şansına kavuşuyor hem de hem el becerilerini geliştiriyor. Kursla ilgili bilgi veren Usta Öğretici Hatice Okçu, ‘Bir genç kızın anne adayı olan bir insanın gebelik döneminden doğum anına nelerle karşılaşabileceği, çocuğun beslenmesi, büyümesi anasınıfı çağına gelinceye kadar nelerle karşılaşabileceği gibi konularda eğitim veriliyor. Hangi problemlerle karşı karşıya gelirse ne gibi çözüm üreteceği ile ilgili bilgi veriyoruz. Aynı zamanda artık kumaş ve iplerden çocuklarımız için oyuncaklar yapıyoruz” dedi.
“Eski eşyalarımızı değerlendiriyoruz” Kursiyer Nurhan Kardaş, açılan kuştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Önümüzdeki yıllarda da bu tür kursların açılmasını istiyoruz. Bizim için çok iyi bir şey. Aynı zamanda eski eşyalarımızı burada değerlendirip çocuklar için oyuncaklar yapıyoruz. Yani bir kumaşı bir ipi ve bir boncuğu çöpe atacağımıza burada değerlendiriyoruz” diye konuştu.
Kursiyer Şükran Güneş ise, "Köyde pek fazla eğitim olmadığından dolayı bu tür kurslara ihtiyacımız var. Burada boş zamanımızı değerlendirip sosyalleşiyoruz” ifadelerini kullandı. Halk Eğitim Müdürü Ömer Taşpınar da, kursların talepler doğrultusundan her zaman açılacağını söyleyerek ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacaklarını söyledi.


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