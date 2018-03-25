Köy okulunda 'keçeden modeller'le eğitim - AFYONKARAHİSAR
Köy okulunda "keçeden modeller"le eğitim - AFYONKARAHİSAR - Çalışlar İlkokulu öğretmeni Hatice Özpınar'ın konuşma görüntüsü - Gülbahar Kuş Serin'in konuşma görüntüsü - Keçe'den ders materyali yapım görüntüsü - Detay görüntüler - Afyonkarahisar 'da bir köy okulunda kendi hazırladıkları materyallerle ders veren üç kadın öğretmen, organların işleyişini öğrencilerine keçeden yaptıkları insan modeliyle anlatıyor - Öğretmen Özpınar: - "Bizim yaptığımız modeller daha iyi, yıkanabilir, hem sağlıklı hem de dayanıklı. Öğrencilerin daha iyi algılamasını sağlıyor" - Öğretmen Serin: - "Keçeyi, hayat bilgisi ve matematik gibi derslerden görsel sanatlara kadar birçok derste kullanabiliriz"AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar 'ın İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyündeki ilkokulun 3 kadın öğretmeni, keçeden eğitim materyalleri hazırlayarak eğitimlerin akılda daha kalıcı olmasını sağlıyor.Çalışlar İlkokulu öğretmenlerinden Hatice Özpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda 3. sınıfları okuttuğunu söyledi.
"Sınıfta çocuklara nasıl yararlı olabiliriz" düşüncesiyle "Keçeden Eğitim Materyalleri Projesi"ni başlattıklarını belirten Özpınar, "Hepimizin ufak tefek el işi yeteneği var. Kimimiz dikişte, kimimiz çizimde, bazılarımız da konumlandırmada iyi. Üçümüz bir araya gelerek bunları kullandık." diye konuştu. Diğer öğretmenlerden de yardım aldıklarını anlatan Özpınar, şöyle devam etti:"Fen bilimlerinde insan modeli yapalım ki çocuklar kalbin, karaciğerin nerede olduğunu bilsin, bunları kalıcı olarak öğrensin dedik. İnsan modelini yaptık. İlk başta ayrıntıları yoktu. Sonrasında küçük ayrıntılar ekledik. Küçük dikimlerle beyin kıvrımlarını, damarları yaptık. İnce ve kalın bağırsağı yaptık. Kan dolaşımını anlatabilmek için kirli kan temiz kan akımını gösteren model hazırladık. Öğrencilerimiz bunları artık daha kolay öğreniyor. Görsel algıyla daha iyi anlıyorlar. Eskiden okullarda plastik maketler vardı. Bizim yaptığımız modeller daha iyi, yıkanabilir hem sağlıklı hem de dayanıklı. Öğrencilerin daha iyi algılamasını sağlıyor. Üstelik daha ekonomik, herkesin ulaşabileceği şeyler." - "Keçe materyalleri derslerimizin hepsinde kullanmaya çalışıyoruz"Özpınar, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle yeni materyaller hazırlamaya devam ettiklerini dile getirerek, "Mevsimler, kıtalar, saatler, yönler, bunların dışında toplama çıkarma, mesela ilkokulda anlaşılması zor olan yuvarlama konusu var. Biz onun anlaşılması için de bir materyal yaptık. Böyle sürüp gidecek. Keçe materyallerini derslerimizin hepsinde kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Öğretmen Gülbahar Kuş Serin de keçenin çok geniş bir kullanım alanı olduğuna işaret etti.Bunu derslerde de kullanmaya karar verdiklerini aktaran Serin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Keçeyi, hayat bilgisi ve matematik gibi derslenden görsel sanatlara kadar birçok derste kullanabiliriz. Bu tamamen öğretmenin bakış açısına, hayal gücüne bağlı. Bu sürece öğrencileri de katabiliriz. Mesela biz matematikte yuvarlama konusuyla ilgili yaptık ama başka akla gelecek birçok konuyla ilgili olabilir. Toplama işleminde kullandığımız nesneler keçeden olabilir. Hayat bilgisinde trafik kuralları, trafik ışıkları, gün doğumu, gün batımı, aklımıza gelen birçok konuda kullanabiliriz bunu." - "Dokunarak öğrendikleri için öğrencilerin de çok hoşuna gidiyor"Serin, yaptıkları materyallerin plastik ürünlerin üçte bir maliyetine hazırlanabildiğine değinerek, "Köy okullarının bütçesi de velilerin desteği de sınırlı. Keçe bizim için çok güzel bir çıkış kapısı oldu. Dokunarak öğrendikleri için öğrencilerin de çok hoşuna gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.Kaymakamlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Serin, "Şimdi İscehisar'daki okullara da yapmaya başladık. 3 öğretmen bunu el emeğimizle yapıyoruz. Genellikle ders aralarında yapıyoruz." şeklinde konuştu.